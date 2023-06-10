Ensonhaber Beykoz'da sordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne talep ederdiniz? Seçim sonrasında sahaya inerek vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taleplerine ses olduk. Beykozlu vatandaşlara birer birer mikrofon uzattık.

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Türkiye, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi.

Tarihi seçimler geride kalırken, Türkiye Yüzyılı çalışmaları hızla başladı.

Ensonhaber, seçim süreci boyunca Türkiye'nin dört bir yanında mikrofon uzattı.

Megakent İstanbul'un beraberinde çeşitli şehirlerde vatandaşlara söz hakkı veren Ensonhaber, seçim sonrasında da nabız yoklamaya devam ediyor.

Beykoz'da mikrofon uzattık

Ekibimiz bu kez seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere sahaya indi.

Beykoz'da mikrofon uzattığımız vatandaşlara bu kez "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne talep ederdiniz?" sorusunu yönelttik.

İşte Beykoz sokak röportajımız...

Beykoz'da sorduk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne talep ederdiniz?