Ensonhaber İzmir'de: Daha İzmir'i yönetemiyorlar Türkiye'yi nasıl yönetecekler Seçimlere sayılı günler kala Ensonhaber vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyor. İzmir'de sorularımızı yanıtlayan vatandaşlar, CHP'ye tepki gösterdi. "İzmir'i yönetemeyenler Türkiye'yi nasıl yönetecek?" diye soran vatandaşlar, seçimlerde AK Parti'ye destek vereceklerini belirtti.

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Türkiye, 10 gün sonra sandığa gidiyor.

Heyecanla beklenen büyük seçimlerin öncesinde, siyasi arenada hararet artıyor.

Seçimlere son düzlüğe girilmişken Ensonhaber de yurdun dört bir yanında seçim anketlerine devam ediyor.

Ensonhaber İzmir'de

Türkiye'yi karış karış gezen ekibimizin su seferki durağı İzmir oldu.

Vatandaşlara mikrofon tutan ekibimiz, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayı tercih edeceksiniz?" diye sordu.

Mikrofon uzatılan vatandaşların cevapları ise dikkat çekti.

İzmir'de CHP'ye tepki

Şu zamana kadar yapılan tüm seçimlerde CHP'yi desteklediklerini belirten vatandaşlar, bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti.

"İzmir’e hiçbir şey yapamayanlar Türkiye’ye hiçbir şey yapamaz"

"Daha İzmir’i yönetemiyorlar bir de Türkiye’yi mi yönetecekler?" diyen bir vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

CHP İzmir’de ne yapıyor ki? Ben bu zamana kadar CHP'ye oy verdim. Ama artık şu mantıkla hareket ediyorum, İzmir’e hiçbir şey yapamayanlar Türkiye’ye hiçbir şey yapamaz.

"CHP’ye oy veren herkes benim için PKK'ya oy vermiş demektir"

Mikrofon uzatılan bir vatandaş da HDP ile yapılan ittifaka tepki göstererek şöyle konuştu:

Ben en başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaydım aslında. Ama yaptığı icraatlar sonrası kararım değişti. Millet aya giderken elinde soğan gösteren bir cumhurbaşkanı adayı istemiyorum ben kendi ülkeme. İHA insanlık suçu diyen bir cumhurbaşkanı istemiyorum. Ben kesinlikle HDP’yi bu Meclis’te istemiyorum. Benim için HDP demek PKK demek. Şu saatten sonra CHP’ye oy veren herkes benim için PKK'ya oy vermiş demektir.

"Ekonomik krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan çözer"

Savunma sanayi yatırımlarından bahseden genç bir vatandaş ise şöyle konuştu: