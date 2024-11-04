Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul'da gündem çöp dağları....

Kartal Belediyesi'nde temizlik işçileri grevde.

Her özel günde sanatçılara konserler için milyonlar akıtan Kartal Belediyesi, temizlik işçilerinin zam talebini karşılamayınca ilçe çöp dağlarına gömüldü.

Ensonhaber, bölgeye giderek ilçe halkının görüşlerini aldı.

"SANATÇILARA VERECEĞİNİZE İŞÇİLERİN HAKKINI VERSEYDİNİZ"

Kötü görüntü ve kokudan bıkan Kartallılar, adeta yönetime isyan etti.

Çöp dağlarından rahatsız bir Kartal sakini, "Ben bağımsız, bilinçli olmaya gayret eden bir vatandaş olarak derim ki; sanatçılara 29 Ekim'de sanatçılara Ebru Gündeş'e 69 milyon, Hadise'ye 6 milyon, Şevval'e 5 milyon, Tarkan'a 11 milyon vereceğine işçilerin alnının terini verseydiler de bu çöp dağları oluşmasaydı. Yazıktır günahtır, kendilerine çekidüzen versinler." dedi.

"BU DURUM DAHA DA DEVAM EDECEKMİŞ"

Mikrofonumuz konuşan bir ilçe sakini ise muhtarlık ve belediye arasındaki yazışmaya ilişkin duyumları aktardı.

Çöp dağlarından rahatsız bir anne olan Kartallı kadın, belediye yetkililerinin muhtarlığa bu durumun daha da devam edeceği yönünde bilgi verildiğinin konuşulduğunu söyledi.

Kartallı kadın, "Gün belirtmemişler yukarılar daha da berbat. Rüzgarla sokak aralarına da dağılıyor, çok pis bir görüntü var." dedi.