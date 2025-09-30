Ensonhaber özel görüntüleri! Şam’dan bildiriyoruz

Ensonhaber, Suriye’nin başkenti Şam’da!

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Şam Ofisi’nin açılışı için geldiğimiz Şam’da soluğu büyük bir heyecanla tarihi Emevi Camii’nin avlusunda aldık.

SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE YOĞUN İLGİ

Tarihi çarşıdan geçerken Türk olduğumuzu anlayanlar gelip Türkiye’ye teşekkürlerini iletti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini anlattı.

Esnafın bir kısmı Türkçe'yi gayet akıcı konuşuyordu.

Kimi İstanbul’da kimi Antalya’da kimi Rize’de bir dönem yaşamış.

Türkiye’deki günlerini anlatırken hepsi duygulandı ama vatanlarına sahip çıkmak için geri döndüklerini söylüyorlardı.

EMEVİ CAMİİ'NE ANLAMLI ZİYARET

Tarihi çarşıdan geçerek soluğu Emevi Camii’nin avlusunda aldık.

İlk adımı atarken değişimi anlattılar; rejim döneminde avluya ayakkabılarla giriliyordu. Devrim sonrası Emevi Camii’nin avlusuna ayakkabıyla girmenin yasaklandığını öğrendik.

EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ

Tam o sırada huzur veren ses yankılanmaya başladı.

Ezanı dinledik, namazımızı kıldık.

Namaz sonrası Ahmet Davutoğlu espriler havada uçuşuyordu.

ENSONHABER'İ TAKİPTE KALIN

Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.

Özel görüntüler ve röportajlarımız için bizi takipte kalın.