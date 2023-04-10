Ensonhaber Şirinevler'de sordu: Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz? 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 34 gün kala İstanbul Şirinevler'de vatandaşlarımıza, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?" diye sorduk.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlendi.

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten ittifaklar Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

En güçlü iki aday Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu

Ancak yarış daha çok Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek.

Oy potansiyellerine ve ittifaklara bakıldığında en güçlü iki aday olarak öne çıkan isimlerle ilgili Ensonhaber sahaya inmeye devam ediyor.

Son anketimiz sizlerle...

Ensonhaber son olarak İstanbul Şirinevler'de vatandaşlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz?" diye sordu.

Aldığımız cevaplar karşısında dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

İşte Şirinevler'de yaptığımız Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi...