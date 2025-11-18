Ensonhaber yayınında açıklandı: Areda Survey'in son seçim anketi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye tarihi günleri yaşıyor...

Terör örgütü PKK, kendisini feshetti ve silahları bıraktı.

Söz konusu gelişme siyasetin bir numaralı gündemi haline gelirken, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sokağa nasıl yansıdığı da merak konusu oldu.

EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ

Ensonhaber YouTube kanalında gazeteci Çağlar Cilara'nın konuğu olan Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, firmanın aylık olarak yayınladığı SOSYOMETRE ekim ayı sonuçlarını açıkladı.

31 Ekim-3 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 455 kişinin katıldığı ankette seçim hakkında vatandaşların görüşleri soruldu.

AK PARTİ İLK SIRADA

Yaşanan gelişmelerle birlikte partilerin oy oranlarında değişiklik gözlemlendiğini söyleyen Yusuf Akın, "AK Parti özellikle 2024 yerel seçimlerinden 2025 yılının başına kadar ikinci parti olarak konumunu devam ettiriyordu. Suriye’deki gelişmeler sonrası AK Parti tekrar birinci parti konumuna geldi. Mart ayında İmamoğlu operasyonlarıyla birlikte muhalif seçmen 6 puan civarında CHP’ye kayış yaptı. O süreçten son olarak iddianamenin açıklandığı güne kadar o 6 puanlık geçmişin eridiğini gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

"İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla oy oranı yüzde 35’lere ulaşan CHP, son anketle birlikte yüzde 29,3 gerilediğini görmekteyiz." diyen Akın, "Seçmen diyor ki siz kendi içinizde bir çekişmeye girdiniz beni unuttunuz. Geçtiğimiz aydan bu zamana kadar CHP’nin oylarında yüzde 2,3 civarında bir düşüş gözlemledik." diye konuştu.

"DEM PARTİ'YE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"

DEM Parti'nin oy oranlarında artış yaşandığını söyleyen Akın, "DEM Parti'nin Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı gösterdikçe, şehitleriniz şehitlerimiz dedikçe oylarında bir toparlanma olması yüksek. Bu son süreçle birlikte vatandaşlara sorduğumuzda DEM Parti'nin vatandaşlar yönünden bakışının değiştiğini görüyoruz." dedi.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 33,3

CHP: Yüzde 29,3

DEM Parti: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 7,6

İyi Parti: Yüzde 5,7

Anahtar Parti: Yüzde 5,1

Zafer Partisi: Yüzde 4,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,0

Diğer: Yüzde 3,3

