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ABD'nin California eyaleti, bir kez daha büyük bir orman yangını ile mücadele ediyor.

Bu kez birçok ünlünün evinin olduğu Los Angeles kırsalında 4 farklı noktada başlayan yangın, 3 gündür söndürülemiyor.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 100 BİNDEN FAZLA İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley bölgelerinde hızla yayılan alevler, geniş alanları etkisi altına alarak büyümeye devam ediyor. Yangının en büyük tahribatı Pacific Palisades bölgesinde yaşanırken, burada yaklaşık 3 bin hektarlık alan küle döndü. Felaketin boyutu giderek artarken, yoğun duman ve hızla ilerleyen yangınlar nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi, 100 binden fazla kişi ise bölgeden tahliye edildi.

LOS ANGELES İÇİN "ACİL DURUM" İLANI

California Valisi Gavin Newsom, yangın söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek Los Angeles için "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

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ADEM METAN, "ÜNLÜLER MAHALLESİNDE": 20 MİLYON DOLARLIK EVLER YANDI

Ensonhaber yazarı Adem Metan, son gelişmeleri yangın bölgesinden aktardı:

Burada yaşayanların deyimiyle son yılların en büyük yangınının geride bıraktığı büyük bir tahribatın içerisindeyiz.. Bir yanımız Santa Monica, diğer yanımız Malibu.. Aslında jet sosyetenin yaşadığı bir yerdeyiz. Burada evlerin değeri 20 milyon doları buluyor. Ağaçlar ve araçlar dahil her şey yanmış durumda.



8 binden fazla personel yangına müdahale ediyor. Hava destekli müdahaleler devam ediyor.

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