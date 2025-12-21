Ensonhaber'den LGBT Belgeseli: Bir çocuğun cinsiyetini seçebileceğini düşünmek büyük bir tuzak

BELGESELİN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ensonhaber YouTube kanalı, yaptığı programlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaptığı, röportajlar ve aldığı konuklar ile öne çıkan YouTube kanalı bu defa dikkat çeken bir belgeselle izleyicilerinin karşısına çıktı.

''Bir çocuğun cinsiyetini seçebileceğini düşünmek büyük bir tuzak'' isimli LGBT Belgeseli YouTube'da paylaşıldı.

LGBT SORUNU ÖRNEKLER ÜZERİNDEN ELE ALINDI

Belgesel, son yıllarda küresel ölçekte büyüyen LGBT etrafındaki tartışmaları, pişmanlık yaşayan bireylerin tanıklıkları, akademik değerlendirmeler ve kamuoyuna yansıyan örnekler üzerinden ele alıyor

Kimlik arayışı yaşayan bireylerin yaşadığı psikolojik süreçler, aileyle kopan bağlar, sosyal medya ve algoritmaların yönlendirici etkisi; alanında çalışmaları bulunan Prof. Dr. Adem Palabıyık’ın analizleri ve sahadan örneklerle inceleniyor.

Belgesel, özellikle erken yaşta alınan ve geri dönüşü olmayan kararların bireyler üzerindeki uzun vadeli etkilerine odaklanıyor.

VERİ VE TANIKLIĞA DAYALI SORGULAMA

Uluslararası örnekler, gazete haberleri ve kamuya açık konuşmalar eşliğinde; çocukların korunması, ailelerin rolü ve toplumun sorumluluğu sorgulanıyor.

İçerik, ailelere, eğitimcilere ve karar vericilere, günümüzün en tartışmalı konularından birini duygusal değil, veriye ve tanıklığa dayalı bir çerçevede değerlendirme çağrısı yapıyor.

"BAZEN KEŞKE HİÇ DOĞMASAYDIM DİYORUM"

Belgesel kapsamında ifadesi alınan bir birey, kimlik arayışından bahsederek şu ifadeler yer verdi:

Bazen keşke hiç doğmasaydım diyorum ya. Bazen de değil yani. Her gün söylüyorum artık. Ailem de yok.Görüşmüyorlar benimle. Babam, babam sildi beni. Ailem çok dindar yani beni. Ne diyecektim ki baba ben kadın hissediyorum. Kadın gibi hissediyorum.



Kadın olmak istiyorum desem öldürürdü beni. Sonra araştırmaya başladım işte. Yani internetten benim gibi bir sürü kişiyle tanıştım. Yalnız olmadığımı anladım.

Benim gibi, benim gibi çok vardı yani o zaman işte yeniden zaman o zamandı dedim. Yalnız değilim. Biz varız yani.

"ORTAK ÇALIŞAN KÜRESEL BİR AKIL VAR"

Prof. Dr. Adem Palabıyık, ise bireyin ifadesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Yani bunlar teorik düzlemde birçok şeyin dediğim gibi farkında değiller. Çünkü herhangi bir bilgileri yok. Onlara buanlatılmamış. Kendi içlerine çok kapanıklar. çok kapanıklı oldukları içinde kimseyle çok fazla konuşamıyorlar bu meseleleri.



Konuşamadıkları için kendi yaptıkları araştırmalarla ancak bilgi edinebiliyorlar. Zaten dananın kuyruğu burada kopuyor. Şimdi biliyorsunuz Google'ın Google'ın bir algoritması var. Sosyal medyanın da bir algoritması var. Siz oraya girdiğiniz kavramlarla ertesi gün yaptığınız araştırmaları başladığınızda önünüze araştırma yaptığınız konuların sayfaları düşüyor.



Tam LGBT lobilerin yaptığı şey bu aslında. Ortak çalışan bir küresel akıl var. Öyle söyleyelim. O küresel akıl onlara o bilgileri sunuyor. Fakat onlar o bilgilerinin küresel sistem tarafından geldiğinin farkında değiller.

Gündem olan bu belgesel Senem Uluhan imzası taşırken yönetmenliğini Uhud Tekin üstlendi.

