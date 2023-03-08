Ensonhaber'den Ümraniye'de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi Ensonhaber röportaj ekibimiz, Ümraniye'de halka 14 Mayıs'ta seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana mı kullanacağını sordu.

Muhalefet kanadında 6'lı masa, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını belirledi. Uzun bir sürecin ardından 6'lı masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilan etti. İlk anket Ensonhaber'den Adayların kesinleşmesinin ardından araştırma şirketleri tüm ekiplerini sahaya sürdü. Seçmen ilk anket sonuçlarını belerken Ensonhaber.com boş durmadı. Röportaj ekibimiz, seçmenin nabzını tutmak için sokaktaydı. Ekibimiz, Ümraniye'de sıcağı sıcağına adayları halka sordu. Ensonhaber'in Ümraniye'de Cumhurbaşkanlığı seçim anketi yaptık videosu için tıklayınız.