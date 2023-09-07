Ensonhaber'e konuşan selzede: Yardım istedik gelemeyiz dediler Sele teslim olan mobilya kentinde mikrofon uzattığımız bir vatandaş, felaket anlarında ilk desteğin Tuzla Belediyesi'nden geldiğini, İBB'nin ise geç saatte gelip fotoğraf çektirip döndüğünü aktardı.

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Özel Haber

Megakent İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından sel felaketi yaşandı.

5 Eylül akşamı Avrupa Yakası'nda etkili olan yağış, Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de sele dönüştü.

İlçelerde hayat durma noktasına gelirken, caddeler ve sokaklar göle döndü.

Can kaybı ve yaralanmalara da yol açan felaket, mobilya kentinde de ağır hasara neden oldu.

Milyonluk kayba uğradılar

Ensonhaber.com ekibi ise sel bölgesine giderek esnafa mikrofon uzattı.

Mobilya kentindeki mağaza sahipleri 5 ila 10 milyon TL arasında kayıp yaşarken, çoğunluk yardımın geç geldiğini ifade etti.

Mikrofon uzattığımız bir vatandaş, uzak olmasına rağmen bölgeye ilk olarak Tuzla Belediyesi'nin destek gönderdiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ise yalnızca fotoğraf çektirip geri döndüğünü aktardı.

"Herkes gelemeyiz dedi"

Vatandaş şu cümleleri aktardı;