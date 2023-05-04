Ensonhaber'in gündem olan sokak röportajları Editörümüz Ahsen Kaya'nın Türkiye'nin hemen her noktasında sahaya inerek vatandaşlarla yaptığı röportajlar ilgiyle takip ediliyor.

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Türkiye tarihi seçimlere doğru ilerlerken Ensonhaber.com sahada.

Tüm ekipleriyle sokağın nabzını tutan Ensonhaber.com'un YouTube kanalında yayınlanan röportajları dikkat çekiyor.

Editörümüz Ahsen Kaya ise seçimden hemen önce Türkiye'yi karış karış gezerek seçmenin nabzını tutmaya başladı.

İstanbul'u semt semt gezen Ahsen, rotayı Anadolu'ya çevirdi.

Rize'den Samsun'a, Denizli'den İzmir'e şehirleri de ilçe ilçe gezen Ahsen, birbirinden renkli ve heyecanlı röportajlarıyla hem YouTube'da hem de diğer sosyal medya hesaplarında ilgiyle takip ediliyor.

Kimi röportajında kavganın ortasında kalan, kiminde ise kahkahaların havada uçuştuğu sohpetlere mikrofon uzatan Ahsen'in o röportajlarını sizler için derledik.

İşte Ensonhaber'in dikkat çeken sokak röportajları:

İzmir röportajı için tıklayınız...

Of röportajı için tıklayınız...

Samsun'da ''Milliyetçilik yapamazsın'' tartışması videosu için tıklayınız...

Trabzon'da ekonomi, terör, laiklik gündem sıcak röportajını izlemek için tıklayınız...

Vatandaşlara sorduk: TEKNOFEST 2023 nasıl geçiyor? videosu için tıklayınız...

Rize röportajı için tıklayınız...

Samsun'daki sokak röportajında ilginç anlar videosu için tıklayınız...

Trabzon'da vatandaşa sorduk: Kime oy vereceksiniz? videosu için tıklayınız...

Trabzon Of'ta eğlenceli röportaj: Bezduk para almaktan videosu için tıklayınız...

Samsun'da muhaliflere meydan okuyan kadın videosu için tıklayınız...

Samsun'da vatandaşa sorduk: Kime oy vereceksiniz? videosu için tıklayınız...

Ensonhaber ekibi, Rize'deki sokak röportajında hedef alındı videosu için tıklayınız...

Eminönü'nde sağlık sistemi tartışması videosu için tıklayınız...

Samsun'da sinirler gerildi, kavgaya ramak kaldı videosu için tıklayınız...

Sultanbeyli'de Kürtçe tartışması videosu için tıklayınız...

Pendik'te sorduk: Kime oy vereceksiniz? videosu için tıklayınız...