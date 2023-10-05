Ensonhaber'in gündemi yoğun: Taha Hüseyin Karagöz konuklarıyla değerlendirdi Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu programda CHP'deki kongre süreci, TSK'nın sınır ötesi operasyonları başta olmak üzere gündemin en önemli konuları uzman isimlerle sıcağı sıcağına değerlendirildi.

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Ensonhaber YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz, her gün yeni konuklarıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Hafta içi her gün saat 12.00'de YouTube'da canlı yayında izleyicilerin karşısına çıkan Karagöz'ün yayın konukları Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Şaban Sevinç, Prof.Dr. Oytun Erbaş ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar oldu.

TSK'nın sınır ötesi operasyonlarını yorumladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son günlerde düzenlediği sınır ötesi operasyonlarla ilgili konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Rusya, PYD’yi vurmaya hazır"

Rusya'nın Türkiye ile beraber PYD/PKK'yı vurmaya hazır olduğunu belirten Doğu Perinçek şöyle konuştu:

Türkiye’nin terör örgütünü temizlemesi en büyük hakkı. Bu işin sınır ötesinde operasyonlarla çözüleceğini her zaman söyledik. Gelinen noktada bu işi Suriye, Rusya ve İran’la beraber yapmamız lazım. Çünkü süpürmek çözüm değil onların yok edilmesi gerekiyor. Suriye’yle anlaşmanın zemini oluşturulmalı. Şu an bu bi tarihi fırsattır. Rusya teröristleri beraber vurmaya hazır olduklarını iletiyorlar.



Çünkü Ruslar oradaki PKK’lıların Amerika yönetiminde olduğunu biliyorlar. Bu yüzden Rusya, PYD’yi vurmaya hazır. Bu Beşar Esad’a hakaret ederek çözülecek bir konu değil.

CHP'deki kongre sürecini değerlendirdi

CHP'deki kongre savaşlarını değerlendiren gazeteci Şaban Sevinç, İstanbul İl Kongresi'nin büyük kurultayın provası olacağını kaydetti.

"Özgür Çelik önde ve rahat görünüyor"

Şaban Sevinç açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İstanbul’da CHP’nin kendi içindeki tartışma pazar günü sona erecek. Seçimler yapılmadan yorum yapmak zor ama Özgür Çelik önde ve rahat görünüyor. 39 ilçeden 27’si Çelik’i destekliyor. Özgür Çelik değişimcilerin desteklediği aday bu yüzden genel merkez tarafından onu destekleyenlere büyük baskı yapılıyor.

"Bir genel başkanın bu kadar il kongresinin içine girdiğini görmemiştim"

İstanbul İl Kongresi 4 Kasım’da yapılacak büyük kurultayın bir provası olacak. 8 Ekim’de kongre var 9 Ekim’de bütün tartışmalar biter. Bu CHP’nin kültüründe var. Ben yüzlerce kongre izledim ama bir genel başkanın bu kadar il kongresinin içine girdiğini görmemiştim. Canan Kaftancıoğlu’nun Özgür Özel’e selam vermemesi çok çok büyük bir nezaketsizlik. Bu CHP’nin kültürüne asla sığmayan bir şey. Resmen görmezden gelmeye çalışmış. Kaba bir nezaketsizlik.

Eris varyantını anlattı

Son dönemde artan Eris varyantı vakalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Oytun Erbaş, hastalığın tüm detaylarını canlı yayında anlattı.

"İnsanlar Covid-19 geçirdikten sonra kafalarını toplayamıyorlar"

Eris varyantıya ilgili konuşan Prof. Dr. Oytun Erbaş şu ifadeleri kaydetti:

Covid-19 bir solunum yolu hastalığı grip gibi, Eris de böyle ağızda yara yapıyor. Mide bulantısı yapıyor. Covid hastalığında tehlikeli bir şey var, kalbe zarar veriyor. Zehirli bir protein var. İnsanlar Covid-19 geçirdikten sonra kafalarını toplayamıyorlar. Yapılan çalışmalarda yüzde 10 bundan etkileniyor. Aşı olduktan sonra yoğun hastalıktan koruyor. Aşılar da bazı kesimde sorun yarattı. Covid-19'un yaptığı tıksırıktın korkmuyorum organlara hasar veriyor.

"Gelecekte Covid-19 yüzünden birçok kalıcı hastalık görülecek"

Ben dahil her insan defalarca Covid-19 geçirdi. İlk öksürerek covid aldım. Gelecekte Covid-19 yüzünden birçok kalıcı hastalık görülecek. Direnemezsiniz maske takılsa solunum yolu hastalığı yayılıyor. Ne kadar aşı olsan da sadece ağır geçirmeyi önlüyor. İnsanlar uzamış COvid-19'dan dolayı çok büyük sıkıntı çekecek. Ne kadar çok geçirdiniz, o kadar çok hasar bırakıyor. Varyantın tutunmasında en önemli engel okyanus suyu. Tuzlu suyla burun temizliği.

Sınır ötesi operasyondaki öncelikleri açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde operasyonlarını yoğunlaştırdığı dönemde programa konuk olan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, muhtemel hedefleri tek tek anlattı.

"Meclis açılacak oraya sızsalar ne olurdu"

Abdullah Ağar açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bir kara harekatı düşünülüyorsa bunun PKK/PYD’nin bulunduğu alana yapılacağını düşünüyorum. Ankara gibi devletin bir başkentini hedef alan saldırıda güvenlik güçlerimiz canını ortaya koymasaydı çok daha itibarımızı zedeleyeceği bir saldırıyla karşı karşıya kalabilirdik. Meclis açılacak oraya sızsalar orada bir katliam yapıp insanları rehin alsalar süreç krize girse ne olurdu?

"Sivil toplumun içerisinde yuvalanmaya başladılar"