Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ensonhaber YouTube kanalımızda sokağın nabzını tuttuğumuz röportajlardan biri, bayramla birlikte yeniden sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz sokak röportajında Ramazan ayına dair vatandaşlara sorular yöneltmiş, ve aldığımız cevaplardan biri ile, sosyal medyada gündem olmuştuk.

"KUTLAMIYORUM"

Ramazan ayına dair bir vatandaşın verdiği "Ramazan'ı kutlamıyorum" cevabı ile viral olmuştu.

"Ramazan ayından hayatınızda ne değişiyor?" sorusunu yönelttiğimiz son röportajımızda verilen bir cevap, milyonlarca kez izlendi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de bu video, binlerce kişi tarafından tekrar paylaşılarak en çok izlenenler arasına girdi.

RÖPORTAJIN TAMAMI

Röportajın tamamını izlemek için tıklayın.