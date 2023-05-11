Ensonhaber'in son konuğu Binali Yıldırım: Seçime dair merak edilenleri yanıtlayacak Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel'de bugünkü konuğu AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım olacak.

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14 Mayıs'a artık yalnızca saatler kaldı...

3 gün sonra vatandaşlar sandık başına giderek Türkiye'nin kaderini belirleyecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında çekişme sürerken, siyasi partiler de Meclis'te çoğunluğu sağlamak için yarışacak.

Binali Yıldırım, Ensonhaber ekranına konuk oluyor

Tüm Türkiye seçimlere kilitlenmişken, gündemin nabzı da Ensonhaber'de atıyor.

Ensonhaber'in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan Gündem Özel'in bugünkü konuğu ise AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım.

YouTube kanalımızda canlı yayınlanacak

Gündem Özel'de sunucu İlker Koç ve Sevda Türküsev'in sorularını yanıtlayacak olan Binali Yıldırım, merak edilenleri Ensonhaber'e aktaracak.

Saat 09:30'da başlayacak yayın Ensonhaber'in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.