Haber Merkezi

Türkiye dün güne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla uyandı.

Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı dosyada 106 şüpheli bulunuyor.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte şu ana kadar 87 kişi gözaltına alındı..

Soruşturma devam ederken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir açıklama geldi.

Olayın CHP'nin kendi sorunu olduğunu ve CHP'nin iddialara cevap veremediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü hepsinin ve çok daha fazlasının doğru olduğunu, gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor. Hatta bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOĞRU SÖYLÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ifadelerine muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Enver Aysever'den destek geldi..

"CHP'LİLER ARKA ARKAYA İHBARDA BULUNMASAYDI BU İŞ BURAYA GELMEZDİ"

KRT TV canlı yayınında konuşan Aysever, şu ifadeleri kullandı: