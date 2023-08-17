Erden Timur: Hakim Ziyech'in sağlık kontrolleri bitmek üzere Hakim Ziyech transferi hakkında konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "Hakim Ziyech'in sağlık kontrolleri bitmek üzere" dedi.

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Galatasaray'da gündem transfer...

Sarı-kırmızılılar, geçen yıl takımda kiralık oynayan Milot Rashica’nın Beşiktaş’a gitmesi, Nicolo Zaniolo’nun da Aston Villa’ya gönderilmesinin hemen ardından arayışlara hız verdi.

Listenin bir numarasında ise Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech var.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

30 yaşındaki Faslı yıldızla anlaşan Galatasaray yönetimi, tecrübeli oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Hem 10 numarada hem de sağ kanatta oynayabilen solak yıldız, Galatasaray’ın hücum hattını bambaşka bir seviyeye taşıyacak.

Erden Timur son detayları açıkladı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray Adası'nda düzenlenen yemek öncesi açıklamalarda bulundu.

Erden Timur merakla beklenen Hakim Ziyech transferiyle ilgili müjde verdi.

"Hakim Ziyech'in sağlık kontrolleri bitmek üzere"

Timur yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hakim Ziyech'in sağlık kontrolleri bitmek üzere. Transfer stratejimizi tam anlatamayız çünkü kartımızı açmış oluruz. Opsiyonlarımızı sürekli açık tutarak, ligde tekrar şampiyon olmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyoruz. Stratejimiz, bu ikisini sağlayacak kadro oluşturmak.

İngiltere'de aradığını bulamadı

Hakim Ziyech, 2020 yazında Ajax’tan Chelsea’ye 40 milyon euro’ya transfer olmuştu.

Hollanda devinde unutulmaz bir performansa imza atan Faslı futbolcunun önceki takımları ise Twente ve Heerenveen’di.