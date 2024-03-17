Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı! "Seçim zaferi bekliyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Kadim Dostlar İftarı programında yaptığı konuşmasında yerel seçimlere dikkat çekti.. 31 Mart'ta zafer beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yapılan yanlış bir tercih pişmanlıklara yol açabilir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programlarını sürdürüyor.

Seçim çalışmaları kapsamında bugün Konya'daki vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Türbesi ziyareti sonrası İstanbul'a döndü.

Kadim Dostlar İftarı programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada katılımcılara seslendi.

31 Mart yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, iftar sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye yüzyılı vizyonumuz, buna güç destek veren milletimiz aynı zamanda istiklal ve istikbaline de sahip çıktı. Mayıs seçimlerinin bize öğrettiği en temel husus şudur, hak ve özgürlükler dahil bir şeyi inşa etmek zordur. Kimi zaman yıllar, on yıllar alır ama kazanımları kaybetmek son derece kolaydır.

"Yapılan yanlış bir tercih pişmanlıklara yol açabilir"

Hangi nedenle olursa olsun yapılan yanlış bir tercih Allah korusun sonu keşkelerle dolu nice pişmanlıklara yol açabilir. Etkileri iyi hesaplanmadan alınan fevri kararlar düzeltilmesi yıllar sürecek büyük bir tahribata sebebiyet verebilir. Attığımız her adıma, söylediğimiz her söze kılı kırk yaran bir hassasiyetle yaklaşmamız gerektiğine inanıyor.



2019 mahalli idareler seçimlerinde çok küçük oy farklarıyla el değiştiren bazı belediyelerde yaşananları hepimiz biliyoruz.

"Yeniden İstanbul diyerek devam edeceğiz"

Kritik bir seçime gidiyoruz. Neredeyse 22 yıldır iktidarda olan bir siyasi partide elbette bazı eksikler olabilir. Nasıl 5 parmağın 5'i de bir değilse siyaset sahnesindeki insanların da aynı olması beklenemez.



Yolumuza kaldığımız yerden 'Yeniden İstanbul' diyerek devam edeceğiz. Önümüzdeki çok iyi değerlendirmemiz gereken 13 gün kaldı. 13 gün boyunca çalışacağız.

Vaat dağıtıp şimdi bunları hatırlamayanların foyalarını tek tek ortaya dökeceğiz"