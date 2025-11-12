Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin saati belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sorun olmadığının altını çizen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin de "Salı, çarşamba ve perşembe gününe odaklanın." demişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEK

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla ziyaretin, bugün saat 18.00'de, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini duyurdu.

Ziyaretin, Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşeceği kaydedildi.

ÖMER ÇELİK'TEN ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gazetecilere konuşan Ömer Çelik'e, Cumhur İttifakı'nda bir sorun olup olmadığı ve bu konuda ortaya atılan iddialar sorulmuştu.

Cumhur İttifakı'nda çatlak olmadığını söyleyen Ömer Çelik, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin de konuşmuştu.

"3 GÜNE ODAKLANIN" MESAJI

Ömer Çelik, Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman görüşeceğine ilişkin soru hakkında şu yanıtta bulunmuştu:

Salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakü dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli ile görüşeceklerini söylemiş ve şöyle demişti;