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Haber Merkezi

Dün Ankara, oldukça önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

En son 14 Kasım 2024 tarihinde Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, dün bir kez daha görüştü.

Görüşme saat 16.30'da, Bahçeli'nin konutunda başladı.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

35 DAKİKA SÜRDÜ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ ELE ALINDI

Görüşmede, en önemli gündem maddesi ise "terörsüz Türkiye" oldu.

Görüşme 35 dakika sürdü.

Bahçeli, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Çıkışta basın mensuplarının olduğu bölüme dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uğurlamaya ceketiyle çıkan Devlet Bahçeli'yi göstererek espri yaptı.

Kendisinin paltolu olduğunu gösteren Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılığı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarette, Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.