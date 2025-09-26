Erdoğan: İç cephemiz güçlü olursa bize kimse diz çöktüremez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu ve Washington’daki ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinin ardından yurda dönüşte, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos 2024’te yaptığı “iç cephe” çağrısına ilişkin soruya yanıt verdi. Erdoğan, “Benim o ifadem çok çok kararlı bir duruşun yansıması, tespitiydi.” değerlendirmesinde bulundu.

İÇ CEPHE VE TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ

Erdoğan, “iç cephe” vurgusuyla Türkiye’nin her alanda güçlenmesi, birlik ve beraberliğin kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade etti:

Nitekim sonrasında başlatılan 'Terörsüz Türkiye' girişimiyle bu süreç devam etti. İnşallah ülkemiz 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacak ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz.

BİRLİĞİ BOZMAYA ÇALIŞAN GİRİŞİMLERE KARŞI KARARLILIK

Milleti bölen ve kardeşliği zedeleyen her girişimin Türkiye’yi içten yıkmaya çalışan güçlere hizmet ettiğini belirten Erdoğan, “Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Bizim iç cephemiz güçlü olursa dışarıda kimse bize diz çöktüremez, bize dayatmalar yapamaz.” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı, savunma sanayii, teknoloji, ekonomi ve diğer alanlarda yapılan atılımların artırılarak devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, “Bizden sonraki nesillere tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye bırakmakta kararlıyız.” ifadelerini kullandı.