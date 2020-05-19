Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı tribününün ilki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı.

Ilısu Barajı'nın barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı estireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecek." dedi.

"ESER ÜRETME SİYASETİNİN BİR ÖRNEĞİ"

Erdoğan açıklamalarına şU sözlerle devam etti:

"lısu Barajı'nın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Karşımızda laf değil, eser üretme siyasetimizin bir örneği duruyor.

Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıklar korunmuştur. Sadece bu çalışmalar için 200 milyon liralık kaynak kullanılmıştır.

Erdoğan: Ilısu Barajı ülkemize hayırlı olsun VİDEO

"ÜLKEYE 585 BARAJ DAHA EKLEDİK"

Bu dev eser GAP projemizin en önemli unsurlarından. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti, biz buna 585 baraj daha ekledik. İlerleyen günlerde 17 baraj daha açacağız.





"BU YOLDA DİMDİK YÜRÜYECEĞİZ"

Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız. Durmak yok yola devam, gece gündüz hizmet üretmeye devam edeceğiz.





"ESER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkeye ve millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam anlayışıyla gece-gündüz eser üretmeye devam edeceğiz. Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz. Perşembe günü İstanbul'daki Başakşehir Şehir Hastanesi'ni açacağız. 2500 yataklı bu hastane çok önemli bir çekim alanı oluşturacaktır. Yeşilköy ve Sancaktepe'deki açılışlarımız da yakın.

Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız.