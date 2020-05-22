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    Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile telefonda görüştü.
    • AA
    • 22.05.2020 - 20:17
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    Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, telefonda görüşme gerçekleştirdi.

    İKİLİ İLİŞKİLER VE VİRÜSLE MÜCADELE ELE ALINDI

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Salih'in karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede; ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve virüs ile mücadelede iş birliği konuları konuşuldu.

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