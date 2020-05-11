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    Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’i hatmediyor

    Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’i hatmediyor

    25'inci cüze gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi, dinleyenleri adeta mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2020 - 20:59
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    Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’i hatmediyor

    Kabine Toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı.

    Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye başlayan Erdoğan, 25’inci cüze geldi.

    BİTİRMESİNE 5 CÜZ KALDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 cüzü kaldığı görülürken, bu anlar kameraya yansıdı. Erdoğan’ın Kur’an okurken ki haline binlerce beğeni yağdı.

    Paylaşımda Ramazan ayının henüz 16’ıncı günü olmasına rağmen 25 cüz bitirildiğine dikkat çekildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’i hatmediyor İZLE

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