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Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’i hatmediyor
25'inci cüze gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi, dinleyenleri adeta mest etti.
- Haber Merkezi
- 11.05.2020 - 20:59
Kabine Toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı.
Kur’an-ı Kerim’i hatmetmeye başlayan Erdoğan, 25’inci cüze geldi.
BİTİRMESİNE 5 CÜZ KALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 cüzü kaldığı görülürken, bu anlar kameraya yansıdı. Erdoğan’ın Kur’an okurken ki haline binlerce beğeni yağdı.
Paylaşımda Ramazan ayının henüz 16’ıncı günü olmasına rağmen 25 cüz bitirildiğine dikkat çekildi.