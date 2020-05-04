Erdoğan: Maske satış yasağı kalkıyor

Erdoğan: "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maske satışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar piyasalarda satışına izin verilmeyen cerrahi maske ve bez maske satışına, halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planladıklarını bildirdi.

MASKE SATIŞ YASAĞI KALKACAK

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek."