Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah üretiyorsak Batılılar sağ olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılılar bize vermedikleri her savunma sanayi ürünü ile kendi tasarım ve üretim sürecimizi başlatmamıza yol açmışlardır. Sağ olsunlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Saç Kesim Töreni'nde Türkiye’nin savunma sanayisindeki devrimini anlattı.

"istiklal Harbi'nin ardından 1974'e kadar olan bu dönemi bir kenara bırakıyorum, son 47 yılda yaşadığımız hadiselerin her biri bizi böyle güçlü bir yapıya sahip olmaya mecbur bırakmıştır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıl boyunca savunma sanayinin her projesiyle, her yatırımıyla bizzat ilgilendiklerini dile getirdi.

“DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI YÜZDE 20'LERE ÇEKTİK”

Erdoğan, “Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar attığımız her adımda maruz kaldığımız açık ve gizli ambargoları biliyoruz. Bunlar bizi yıldıramadı, hedeflerimizden uzaklaştıramadı. Sonuçta savunma sanayimizdeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lere çektiğimiz bir yere geldik.” diye konuştu.

Erdoğan: Savunma sanayimizdeki dışa bağımlılığımızı yüzde 20'lere çektik VİDEO

"BATILILAR SİLAH VERMEYEREK TASARIM VE ÜRETİME BAŞLAMAMIZA YOL AÇMIŞLARDIR"

Türkiye'ye silah satmayan Batılı devletlere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde kötü komşu insanı hacet sahibi eder diye bir söz vardır. Batılılar bize vermedikleri her savunma sanayi ürünü ile kendi tasarım ve üretim sürecimizi başlatmamıza yol açmışlardır. Sağ olsunlar. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak, çaresiz bırakmak ve dayattıkları istikamete yönlendirmek için uyguladıkları sinsi politikaların, bugün bizi getirdiği yer sebebiyle aslında kendilerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN EN ÜST LİGİNE ÇIKMIŞ OLACAKTIR”

Türkiye’nin savunma sanayinde dünyanın en üst ligine çıkacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yürütmekte olduğumuz projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayinde dünyanın en üst ligine çıkmış olacaktır. 2023'te milletimize vereceğimiz en büyük armağanın bu olduğuna inanıyoruz. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla bölüşmekten memnuiyet duyan bir ülkedir."