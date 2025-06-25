Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

NATO zirvesi, Hollanda'da dün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere dün öğle saatlerinde, Hollanda'ya gitti.

Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile kritik görüşmesi de dün gece saatlerinde gerçekleşti.

Görüşmenin detayları, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla duyuruldu.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump görüşmede; Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Görüşme, dünya basınında da yer aldı.

YUNAN GAZETELERİ GENİŞ YER AYIRDI

Yunanistan merkezli Sigma Live, iki liderin görüşmesine geniş yer ayırdı.

Gazete, "iki liderin, NATO’nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifak'ın caydırıcılığının güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çektiklerinden" bahsederken, görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ve bu görüşmenin, Donald Trump'ın ocak ayında ikinci başkanlık dönemine başlamasından bu yana iki lider arasında gerçekleşen ilk yüz yüze toplantı olduğunu yazdı.

"ABD VE TÜRKİYE ARASINDA YENİ SAYFA"

Financial Post ise iki liderin görüşmesini, "yeni bir sayfa" olarak değerlendirdi.

Gazete, "Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Trump ile görüştü: Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni sayfa" başlığı attı.

"SAVUNMA SANAYİİ ALANINDA DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ"

Arap basınının önde gelen yayın platformlarından Gulf News, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü geç saatlerde NATO zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerde İran-İsrail ateşkesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu." diye yazdı.

Arab News, "Erdoğan ayrıca, ABD ile savunma sanayii alanında daha fazla iş birliği çağrısında bulunarak bunun iki ülke arasındaki ticaret hacmini önemli ölçüde artırabileceğini söyledi. Savunma sanayiinde iş birliğinin ilerletilmesi, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracaktır' vurgusu yaptı." notu düştü.

"YAKIN DİYALOG" ÇAĞRISI

THE HINDU ise görüşmenin detayı olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için "yakın diyalog" çağrısında bulunduğunu" yazdı.

"İLİŞKİLER ISINIYOR"

Orta Doğu üzerine analizler yapan Al-Monitor gazetesi ise görüşmeyi ilk sayfadan verdi.

Gazete, "Trump ve Erdoğan, NATO'da ilk kez bir araya geldi, ilişkiler ısınıyor: Bilmeniz gerekenler" notunu düştü.

"ATEŞKES KALICI OLMALI"

Hindustan Times ise "Erdoğan, Gazze'deki ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Ankara ile Washington'un yakın işbirliği içinde çalışmasının gerekliliğini vurguladı." şeklinde verdiği yazısının devamına da "Türkiye Cumhurbaşkanı, "Başkan Trump'ın çabalarıyla İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bunun kalıcı olmasını umduğunu" söyledi." notunu düştü.

MASADAKİ KONULARA YER VERDİ

Arap basının yine önde gelen gazetelerinden Roya News görüşmeyi manşetten vererek, Gazze'deki durum ayrıca Ukrayna-Rusya ve İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların görüşmenin konuları arasında olduğunu yazdı.