Erdoğan'a Meclis'te ayakta ilk karşılama Özgür Özel'den Yeni yasama yılının ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e girdiği an ayağa ilk kalkan vekil, CHP Lideri Özel oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı bugün resmen başladı...

Meclis'teki yeni yasama yılı açılışında ise CHP sıralarında 5 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminin aksine CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı genel kurul salonuna girişinde ayakta karşıladı.

Ancak CHP'li vekiller, burada salondaki alkışlara eşlik etmedi.

AYAĞA İLK KALKAN ÖZGÜR ÖZEL

CHP'nin bu tutumu objektiflere de yansırken, bir diğer dikkat çeken detay da CHP Lideri Özgür Özel'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis salonuna adım atar atmaz Özel'in, tüm vekillerden önce ayağa kalkması dikkat çekti.