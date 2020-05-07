Erdoğan'dan kurmaylarına baro düzenlemesi talimatı

Yapılacak yeni düzenlemeyle barolara üye zorunluluğu kalkacak. Yeni taslağa göre, belirlenen üye sayılarına ulaşanlar baro kurabilecek.

Ankara ve İzmir Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik saldırısının ardından barolara ilişkin düzenleme gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte alternatif baroların kurulmasının önü açılıyor.

ALTERNATİF BAROLAR

Belirlenen kriterleri yerine getirenler ve yeterli üye sayısına ulaşanlar baro kurabilecek.

ZORUNLU ÜYELİĞE SON

AK Parti'nin hukukçu kurmayları tarafından yapılan çalışmayla baroların büyük gelir elde ettiği zorunlu üyelik sistemi de son bulacak.

TBB'DEKİ DELEGE DENGESİ

Türkiye gazetesinin haberine göre; Ceza, Ticaret veya Aile Hukukçuları Barosu gibi çeşitli barolar kurulabilecek.

Yapılacak düzenlemeyle bu baroların da Türkiye Barolar Birliği'ne delege vermesi sağlanacak. Böylelikle alternatif barolarla, delege sayısı fazla olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in delege sayısının düşürülerek, TBB’de bir dengenin sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca düzenlemeyle, nispi seçim sistemine gidilecek olan Türkiye Barolar Birliğinde Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üyesi fazla olan yerlerin delege sayısının düşürülerek, diğer il baroların temsiliyetinin artırılmasının hedeflendiği öğrenildi.

Buna göre artık avukat sayısı 100'den fazla olan barolar, 100'den sonra her 300 üye için bir delege seçemeyecek.

Yeni düzenlemeyle, 100’den sonra her 1.000 üye için birer delege seçilecek.

TBB'nin 477 delegesinin 137'si İstanbul, 53'ü Ankara, 30'u da İzmir’den oluşuyor.

Yeni düzenlemeyle, İstanbul’un TBB’deki delege sayısının 30’lara kadar düşeceği ifade ediliyor.