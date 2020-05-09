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Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mesaj ile, Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü'nü kutladı.
- DHA
- 09.05.2020 - 15:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 'Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü' dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
"ESENLİK TEMENNİ EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, Zat-ı Devletlerine ve dost Rusya halkına esenlik temennilerimi yineliyorum.”