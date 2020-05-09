Dolar
7.0838
-0.1268%
Euro
7.6838
-0.0754%
Altın
1702.57
-0.7965%
Borsa
97845.2
-0.5626%
G. Altın
388.026
-1.2269%
Bitcoin
71355.22
2.351%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği mesaj ile, Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü'nü kutladı.
    • DHA
    • 09.05.2020 - 15:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Erdoğan'dan Putin'e tebrik mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’e 'Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Günü' dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

    "ESENLİK TEMENNİ EDİYORUM"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:

    "Tüm insanlığı olumsuz etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelenizde Türk halkının dayanışma duygularını bildiriyor, Zat-ı Devletlerine ve dost Rusya halkına esenlik temennilerimi yineliyorum.”


    Görüş Bildir