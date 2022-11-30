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    Erdoğan'ın söylediği İran atasözü: Nişestend u goftend u ber-hâstend ne demek?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında kullandığı İran atasözü merak konusu oldu. Peki Nişestend u goftend u ber-hâstend ne demek? İşte Türkçe anlamı...
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 12:48
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    Erdoğan'ın söylediği İran atasözü: Nişestend u goftend u ber-hâstend ne demek?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında dikkat çeken bir cümle kullandı.

    Bir İran atasözü olduğunu dile giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, altıyı masaya ithafen "Nişestend u goftend u ber-hâstend" dedi.

    Atasözünü ilk kez duyan milyonlarca vatandaş, ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

    Cümle anlamı gündemin en merak edilenleri arasında girerken, Erdoğan anlamını da açıkladı.

    Erdoğan ın söylediği İran atasözü: Nişestend u goftend u ber-hâstend ne demek? #1

    Nişestend u goftend u ber-hâstend ne demek? İşte Türkçe anlamı...

    Türk hükümdarı Gazneli Mahmud'a meşhur "Şehnâme"yi yazıp sunan İranlı şair Firdevsî', "Nişestend u goftend u ber-hâstend" der. Anlamı ise "Oturdular, konuştular ve kalkıp gittiler" demektir.

    Gazeteci Murat Bardakçı, atasözünün kullanım amacını şöyle açıklıyor:

    "Şark dünyasının edebiyatında ve tarihinde, devlet büyüklerinin çok önemli bir işin ne şekilde yapılacağına karar vermek maksadıyla biraraya gelip uzun uzun konuşmalarına rağmen hiçbir netice alamamalarından bahsedilirken, hep bu mısra kullanılmıştır."


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