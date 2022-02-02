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    Eren Kış-18 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu başlatıldı.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 12:24
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    Eren Kış-18 Operasyonu başlatıldı

    İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1050 personel görev alıyor.

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