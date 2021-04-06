Ergun Mengi kimdir? Emekli Amiral Ergun Mengi ne zaman emekli oldu? Ergun Mengi hakkında bilgiler..

Ergun Mengi kimdir? Emekli Amiral Ergun Mengi ne zaman emekli oldu? Ergun Mengi hakkında bilgiler..

'Montrö' bildirisinde imzası bulunan ve gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Celal Ülgen, metni hazırlayanın İYİ Partili Ergun Mengi olduğunu söyledi. Peki, Ergun Mengi kimdir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin olarak yayımlanan bildiride imzası bulunan ve gözaltına alınan 10 emekli amiralin avukatlığını üstlenen Celal Ülgen bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu.

Ülgen, metni hazırlayanın tek kişi olduğunu, o kişinin de İYİ Partili Ergun Mengi olduğunu söyledi.

Bu açıklamaların ardından Ergun Mengi hakkındaki bilgiler gündeme geldi.

Peki, Ergun Mengi kimdir? Ergun Mengi kaç yaşında, ne zaman emekli oldu? İşte, Ergun Mengi hakkında bilgiler..

ERGUN MENGİ KİMDİR?

Ergun Mengi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne 29 yıl hizmet verdikten sonra 2007 yılında Amiral olarak emekli olmuştur.

1978 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olan Mengi, Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimlerini müteakip Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora eğitimini tamamlamıştır.

Deniz Kuvvetleri'nin çeşitli savaş gemilerinde Harekat Subayı, II. Komutan ve dört yıl boyunca Gemi Komutanlığı görevi yapmıştır. Karargah Görevleri olarak; Deniz Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığında Proje subaylığı ve Şube Müdürlüğü Görevlerinde bulunmuş, Dz. K.K.lığı Strateji Daire Başkanlığı görevindeyken 2003 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.

1995 ile 1998 yılları arasında Batı Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki karargahında proje subayı olarak görev yapan Mengi, Amiral olarak 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında ise Hücumbot Filosu Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Emekliliğinin ardından Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Global İlişkiler Forumunda (GIF) çalışmış ve 2015-16 Eğitim Döneminde bir dönem Atılım Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Hukuka Giriş dersleri vermiştir.

Halen, Ege, Kıbrıs, Türk Yunan Sorunları, Karadeniz Jeopolitiği, Türkçe'miz ve bazı felsefi konularda yazıları ve Trafikte Yaşam isimli yayınlanmamış bir kitabı bulunmakta olan Mengi, araştırmacı yazar olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ergun Mengi İyi Parti’nin Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak partide görev almaktadır.