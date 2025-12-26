Erkek müşteriyi tek başına havuza almayan otele ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, arkadaşıyla birlikte havuz ve aquapark hizmetlerinden günübirlik faydalanmak için otele gitti.

Ancak olaylar tam tersine döndü...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) kararına göre gittiği otelden, erkek müşterilerin tek başlarına kabul edilmediği söylenerek geri çevrildi.

Vatandaşın olaya ilişkin TİHEK'e başvuruda bulunması üzerine inceleme yapıldı.

"HİZMET ŞARTLARINI BELİRLEME HAKKINA SAHİP"

İncelemede, muhatap şirket tarafından sunulan görüşte, işletmeye dış katılım kuralları gereği yalnızca aile olarak giriş yapılabileceği, özel bir işletme olması nedeniyle hizmet şartlarını belirleme hakkına sahip olunduğu belirtildi.

Görüşte, bu kuralın istisnasız her müşteriye iletildiği ve tabelalarla da belirtildiği vurgulandı.

OTELE ÜST SINIRDAN CEZA

Otel kurallarının, başvurana telefon görüşmesi sırasında da aktarıldığı ifade edilen görüşte, havuz ve aquapark alanlarından yalnızca ailelerin faydalanmasına izin verilmesinin otelde konaklayan misafirlerin talepleri, geri bildirimleri ve huzurlu bir ortamın korunması amacıyla alınmış bir karar olduğu kaydedildi.

TİHEK'in incelemeleri sonucunda, tek başına gelen erkek müşterilere yönelik objektif ve makul bir temele dayanmayan cinsiyet temelli kalıp yargılar esas alınarak başvurana farklı muamele yapıldığı, bu suretle cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği belirlendi.

Bu kapsamda TİHEK, otel hakkında üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

KARAR GEREKÇESİNDEN

Kurul kararında, 6701 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde sayılan ayrımcılık temellerinden birinin de cinsiyet olduğu, bir kişinin hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını cinsiyeti nedeniyle engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muamelenin cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık oluşturduğu vurgulandı.

Gerekçede, işletmenin geçmiş deneyimlerine dayanarak "yalnız erkek müşterilerin diğer müşterileri rahatsız edici davranışlar sergilediği" iddiasıyla tüm erkek müşterilere yönelik genelleme yapıldığı, belirli bir erkek grubunun geçmişteki bireysel davranışlarından hareketle tüm erkeklerin potansiyel sorun kaynağı olarak değerlendirilmesinin cinsiyet temelinde ön yargıya dayandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, otel tarafından erkek müşterilere yönelik bu uygulamaya ilişkin haklı ve objektif gerekçelerin sunulmadığı, ayrımcılık yapılmadığının ispatlanamadığı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kaydedildi.