Şeref Oğuz: Sorun zenginin gözünü doyuramamakta

Ekonomist Dr. Şeref Oğuz, Adem Metan'ın Peki Sonra? isimli YouTube programına konuk oldu.

Oğuz, konuşmasında enflasyondan da bahsederek, en fazla ihtiyacımız olan şeyin ise ahlak olduğunun altını çizdi.

Enflasyon ve ahlak erozyonundan bahseden Oğuz, "Asıl temas etmek istediğim nokta ahlak" diyerek altını tekrar tekrar çizdi, şöyle devam etti;

"SADE YAŞA Kİ BAŞKALARI DA VAR OLSUN"

"Bizim en fazla ihtiyacımız olan unsurlardan biri ahlak. Neden ahlak? Çünkü iş ahlakı beraberinde tutumu getiriyor; başka insanlara da var olma hakkı tanıyor. Gandhi’nin çok güzel bir sözü var, onu hep hatırlarım: “Sade yaşa ki başkaları da var olabilsin.”

"ENFLASYON GELİR DAĞILIMINI BOZUYOR"

Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Benim konfor alanımı genişletirken, imkânı olmayanın, dar gelirlinin konfor alanını daraltıyor. Gelir dağılımı bozulduğu zaman da bu, dönüp dolaşıp açlığı meydana getiriyor.

"BU ÜLKE VARLIĞI DA YOKLUĞU DA GÖRDÜ"

Bu coğrafyada açlık olur mu? Coğrafyası cömert bir ülkeyiz biz. İnsan burada açlıktan ölmez belki ama bugün açlıktan söz etmeye başladık.

Bu ülke yokluğu da gördü, varlığı da gördü.

40’lı yıllarda, İkinci Dünya Savaşı sırasında nüfus cüzdanına “ekmek aldı” diye damga basılan günlerden geçtik biz.

"ZENGİNLERİMİZİN GÖZÜ DOYMUYOR"

Yani yokluğun ne olduğunu da biliyoruz ama geldiğimiz noktada asıl temas edilmesi gereken yer yine ahlak meselesi.

Fakirlerimizi doyuramadığımız için değil, zenginlerimizin gözünü doyuramadığımız için bu durumdayız. Herkes kısa yoldan haketmediği bir zenginliği istiyor.

"EKONOMİ KANALLARI İÇİMİ KARARTIYOR"

Ekonomi kanallarına baktığım zaman içim kararıyor. Enflasyon, faiz, döviz üçgeni. Sonra kendimi Anadolu'ya atıyorum. Organize sanayi bölgelerine gidiyorum, fabrikalara gidiyorum. Oradaki üretimi görüyorum. Neşem yerine geliyor.

"TÜRKİYE BATARSA, OKYANUS BATAR"

Ve şöyle diyorum, bütün sıkıntılara rağmen Türkiye batmaz. Türkiye batarsa okyanus taşar. Türkiye batmaz ama üretimin hayrını da gösteremeyebilirler ona. O yüzden bu coğrafyada daha akıllı, daha ahlaklı ve daha gayretkeş olmak durumundayız.

