Ermeni diasporası: Disney, Atatürk dizisini rafa kaldırdı ABD'de en etkili Ermeni lobisi kurumlarının resmi hesaplarında 29 Ekim'de yayınlanması beklenen Atatürk dizisinin Disney tarafından iptal edildiği iddia edilirken, şirketin son dönemde mali durumu düzeltmek için yerel yapımları iptal etme politikası da sektörde konuşulan iddialardan biri.

ensonhaber.com

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Disney+ 2022 yılında dijital platforma geçerek izleyicisi ile buluştu.

Dünya çapında yatırımlar yapan şirket birçok ülkede yerel senaryo ve yapımlara kapılarını açtı.

Türkiye'de de yayın yapan şirketin birçok içeriği bulunuyor.

Bunlardan biri de Atatürk dizisi...

Geçen yıl 28 Ekim’de lansmanı yapılan ve fragmanı yayınlanan dizinin 6 bölüm olacağı ve 29 Ekim 2023’te yayınlanacağı duyurulmuştu.

Proje Türkiye'de heyecanla karşılanırken Ermeni lobileri ayağa kalktı.

Özellikle ABD'de Ermeni lobileri faaliyete geçtikten sonra merakla beklenen dizi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

"Disney+, Atatürk dizisini kaldırdı"

Etkili lobi kurumlarından birinin Twitter hesabından dizinin Disney+'dan kaldırıldığı iddia edildi.

İptal iddiası Türkiye'de sosyal medyada gündem olurken her fırsatta Atatürk'ü rant kapısı gören ünlülerden ses çıkmaması dikkat çekti.

Disney+’ın Türkiye’deki yetkilileri konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, birkaç gün içerisinde konuyla ilgili olarak merkezden gelen onay doğrultusunda bir açıklama yapılacağı belirtildi.

Şirket politikası iddiası

Diğer yandan şirketin son dönemde uyguladığı politika da dikkat çekiyor.

Piyasaya hızlı giren şirket, durumun kötü gitmesi üzerine eski CEO’su Bob Iger’i geri çağırmıştı.

Yeni kar odaklı yönetim, dünya genelinde karlılığı düşük olan yerel yapımların üzerini çizdi.

Atatürk dizisinin de bu kapsamda iptal edilmiş olabileceği bir başka iddia.