Ermenistan’dan İstanbul’a yeni uçuş seferleri başladı Ermenistan'da yeni kurulan hava yolu şirketi Armenian Airlines, İGA İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı. İki ülke arasındaki normalleşme ilişkileri için ilk adımlar geçtiğimiz yıl atılmıştı.

DHA

1993 yılından bu yana diplomatik ilişkilerin kurulmadığı, sınırların kapalı olduğu Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan görüşmeler 14 Ocak 2022’de başladı.

İki tarafın da atadığı özel temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan'ın Moskova'da yaptığı toplantı öncesi, taraflar güven artırıcı önlemler konusunda anlaştı.

İlk olarak Ermenistan, Eylül 2020'de başlayan Dağlık Karabağ savaşındaki Azerbaycan'a destek verdiği gerekçesiyle bazı Türk ürünlerine getirdiği yasağı kaldırdı.

Ermenistan'ta yeni kurulan şirket, uçuşa başladı

Ardından da taraflar, yine 2020'de kesilen doğrudan uçuşların yeniden başlaması konusunda uzlaştı.

Şubat 2022’de iki ülke arasındaki uçuşlar yeniden start aldı.

Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşme süreci ile birlikte Ermenistan’da yeni kurulan hava yolu şirketi Armenian Airlines, 2 Temmuz Pazar günü itibarıyla İGA İstanbul Havalimanı’na uçuş düzenlemeye başladı.

Haftanın 2 günü karşılıklı uçuşlar olacak

Haftanın iki günü (Pazar ve Çarşamba) Erivan-İstanbul arasında karşılıklı olarak düzenlenecek olan uçuşların A321 tipi uçakla ve JL400 ve 401 uçuş kodlarıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Pazar günü gerçekleştirilen uçuşta 112 yolcu, İGA İstanbul Havalimanı’na seyahat etti.

42 yolcunun ise Erivan’a uçuş yaptığı öğrenildi.

Böylelikle, İGA İstanbul Havalimanı’na uçan hava yolu şirketi sayısı ise 92’ye yükseldi.