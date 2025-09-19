Ersan Şen: CHP Ekrem İmamoğlu'na takılıp kaldı, sokağa inemiyor

ERSAN ŞEN'İN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİĞİ BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalı gündemin önemli konularını ele almaya devam ediyor.

Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen'in gündemi yorumladığı programı yeni bölümüyle şimdi yayında.

Son bölümde Şen, İBB soruşturması, şaibeli kurultay davaları ve iç karışıklıklarıyla CHP'deki son durumu değerlendirdi.

CHP'nin Erdoğan üzerinden siyaset, Silivri ve otobüs siyasetine sıkıştığını belirten Şen şunları söyledi:

"CHP'DE KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ BİTTİ"

"Mayıs 2023 seçimlerinde sayın Kılıçdaroğlu dönemi bitti, yani siz sayın Kılıçdaroğlu tekrar gelse... Diyelim ki geldi, CHP'nin genel başkanı oldu. Hiç hiç hiçbir şey kazanma şansı yok. O dönem bitti. Yani yeni vitrin ve vizyon lazım hatta yine lazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bu mevcut şu anda yönetimle, CHP yönetiminde ben çok başarılı gittiğini düşünmüyorum.

"DESTEĞİ SİLİVRİ'YE SIKIŞTIRIYORSUNUZ"

Niye? Üç yere sıkıştı: Sayın Erdoğan üzerinden siyaset, Silivri ve otobüs. Fakat Saraçhane denilen 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na karşı gerçekleşen o soruşturmadan sonra alınan gençlerin desteği, devam eden zamanda kaybedildi. Niye kaybedildi? Çünkü siz Erdoğan üzerinden kısır döngü polemiklerden ibaret siyasete ve kavgaya giriyorsunuz, Silivri'ye sıkışıyorsunuz ve otobüsün üstündesiniz sokağa inemiyorsunuz. Halkın içine inip, kendinizi anlatmanız lazım.

Silivri'ye sıkışıyorlar derken kastettiğim şu, sayın İmamoğlu orada tutuklu. Silivri'den kastettiğimiz zaman şu anda tabii bir başka konu da var, o belediyelerin, belediye başkanlarının, belediye yetkililerinin tutuklanması, o ayrı bir konu. Orada hukuk üzerinden, demokrasi üzerinden tartışılmalı ama Silivri üzerinden dediğiniz zaman elbette sayın İmamoğlu üzerinden yürütülen siyaseti.

"İMAMOĞLU ÜZERİNDEN TEK ADAM SİYASETİ YAPILIYOR"

Şimdi siz bir taraftan diyorsunuz ki 'ben tek adamlığa karşıyım' ama tek adam üzerinden yine siyaset yürütüyorsunuz. Oysa ben bir ekiple, vitrinle, vizyonla, halka inip, ya ben burada notlarımda da yazdım biraz sonra bulur size söylerim.

"SOKAĞA İNİP HALKA ANLATMANIZ LAZIM"

Mesela esnafla git kahvaltı yap, dört yıldızlı beş yıldızlı otelde aynı insanlarla kahvaltı yapıp yalnızca kendisi konuşup kendisini dinlemesinden vazgeç. Otobüs üstü mikrofonlardan seslenmek yeterli değil.

O zaman sürekli onu siz doldurun bir kasete, insanlara dinletin. Onun dışında halkın içine gir, bir sanayiye organize merkezine git, öğrenci kahvesine git, taksi durağına, berber dükkanına, çarşıya, pazara, kısaca halk sana dokunsun.

Çünkü niye? Sizin yapabileceğinize, sorunları çözebileceğinize dair halkta tereddüt var. Bu tereddütü gidermeniz için kendinizi otobüsün üstünden değil, sokağa inip halka anlatmanız lazım.

CHP siyaset üretmek yerine Ekrem İmamoğlu meselesine takılıp kaldı. Şunu da söylüyorum kimlik siyaseti devam ediyor CHP'de."

Şen, gündemdeki "CHP’de kurultay davası yine ertelendi", "CHP’de alevilik tartışması" "İsrail, Gazze’ye kara harekatı başlattı" konu başlıklarını da değerlendirdi.

ERSAN ŞEN'İN GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİĞİ BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN