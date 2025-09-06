Ersan Şen: Devletin dili Türkçedir

ERSAN ŞEN'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

"Terörsüz Türkiye" süreci ana dilde eğitim tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Tartışmalar giderek alevlenirken Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, Ensonhaber YouTube kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKÇE DEVLETİN DİLİ, RESMİ DİL DEĞİL BİZDE"

Ersan Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hani bir tartışma var ya, ana dil, ana dilde eğitim öğrenim mi?



Ana dili öğrenmede bir sorun yok. Ama dedik ki ya bu alemin, affedersiniz, yegane delisi biz miyiz. Biz mi bu dayatmayı yapıyoruz.



Yani Türkçe devletin dili, biliyorsunuz, resmi dil değil bizde.

"İKİ TARAFTA FARK VAR"

Bizde devletin dili Türkçe. İki tarafta fark var. Eğitim öğrenim dili Türkçe.



Fakat dedik ki ya bu ana dilde eğitim öğrenimde bir sıkıntı varsa, hani bunun anayasada karşılığı yoksa, anayasanın 42. maddesine bir cümle iki cümle yazarız. Sorun değil.



Ama gelip bunu devletin dili olarak birden fazla dil tanımına gidip de, kardeşim devlet kurumlarında da bu kullanılacak. Üniversitelerde de bu kullanılacak. Böyle bir ayrışma olabilir mi?

"DÜNYADA ÖRNEĞİ VAR MI"

Ben de bunun üzerine en sert coğrafyadan baktım.



Acaba bir ülkede, bir memlekette birden fazla dili, devletin dili, eğitim, öğrenim dili olarak kullanıp da birlik, bütünlük içinde kalabilmek mümkün mü diye.



Bak şöyle söyleyeyim size. İspanya'da ortak ve bölünmez bir bütün olarak İspanyol ulusalının bölünmezliği vurgulanıyor. Her İspanyola bunu yüklemişler. Bu dili bilmekle yükümlüsün diyor.

"NASIL BİRBİRİMİZİ ANLAMADAN BİRLİK BÜTÜNLÜK İÇİNDE KALACAĞIZ"