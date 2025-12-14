Sirkeci-Harem arabalı vapur ücretleri 2025: Motosiklet, otomobil, minibüs...

- Sirkeci-Harem arabalı vapuru, İstanbul'un iki yakası arasında önemli bir ulaşım seçeneği olup ücretleri gündeme geldi.
- Yolcu biletleri tam 41,16 TL, öğrenci 20,27 TL, motosiklet 80 TL ve otomobil 200 TL olarak belirlendi.
- Hat, trafiksiz seyahat imkanı sunduğu için büyük ilgi görüyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul’un iki yakası arasında en önemli ulaşım seçeneklerinden biri olan Sirkeci – Harem arabalı vapuru ücretleri gündemde.
Vatandaşlar sıkça “Sirkeci – Harem vapur ücreti ne kadar?”, “Arabalı vapur araç fiyatları 2025” ve “İDO yolcu ücretleri” gibi sorulara yanıt arıyor.
Trafiksiz bir seçenek olarak bu hat oldukça ilgi görüyor.
SİRKECİ-HAREM ARABALI VAPUR FİYAT LİSTESİ 2025
Yolcu (Tam): 41,16 TL
Yolcu (Öğrenci): 20,27 TL
Yolcu (Sosyal, İndirimli 2): 29,77 TL
Servis, Minibüs, Otobüs içi Yolcu: 41,18 TL
Bisiklet: Ücretsiz (yalnızca yolcu ücreti ödenir)
Motosiklet: 80,00 TL
Otomobil / Minivan: 200,00 TL
Arazi Araçları (SUV, Off Road, Cip vb.): 215,00 TL
Minibüs, Küçük Otobüs: 265,00 TL
Otobüs: 525,00 TL
Panelvan: 265,00 TL