Sirkeci-Harem arabalı vapur ücretleri 2025: Motosiklet, otomobil, minibüs...

İstanbul’un iki yakası arasında en önemli ulaşım seçeneklerinden biri olan Sirkeci – Harem arabalı vapuru ücretleri gündemde.

Vatandaşlar sıkça “Sirkeci – Harem vapur ücreti ne kadar?”, “Arabalı vapur araç fiyatları 2025” ve “İDO yolcu ücretleri” gibi sorulara yanıt arıyor.

Trafiksiz bir seçenek olarak bu hat oldukça ilgi görüyor.

SİRKECİ-HAREM ARABALI VAPUR FİYAT LİSTESİ 2025

Yolcu (Tam): 41,16 TL

Yolcu (Öğrenci): 20,27 TL

Yolcu (Sosyal, İndirimli 2): 29,77 TL

Servis, Minibüs, Otobüs içi Yolcu: 41,18 TL

Bisiklet: Ücretsiz (yalnızca yolcu ücreti ödenir)

Motosiklet: 80,00 TL

Otomobil / Minivan: 200,00 TL

Arazi Araçları (SUV, Off Road, Cip vb.): 215,00 TL

Minibüs, Küçük Otobüs: 265,00 TL

Otobüs: 525,00 TL

Panelvan: 265,00 TL