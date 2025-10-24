Ersan Şen, Ekrem İmamoğlu'na yönelik casusluk soruşturmasını yorumladı: Kayyum atanır mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İmamoğlu'nun 'casusluk' suçundan sorgulanmak üzere Savcılığa getirilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazıldı.

Günün ilk ışıkları ile gündeme düşen bu soruşturma haberiyle birlikte akıllara İBB'ye kayyum atanıp atanmayacağı sorusu geldi.

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan CHP'li başkanların yerine kayyum atanırken yolsuzluk dosyasından tutuklanan belediyelerde, meclis seçimleri ile yeni başkanvekilleri göreve başlamıştı.

Buna göre 'casusluk' suçlamasının terör suçu kapsamında değerlendirilip değerlendirilmemesi İBB'ye kayyum atanmasını belirleyecek.

Bu kapsamda Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, merak edilen bu konuyu değerlendirdi.

"SAVCILIĞI BEKLEMEK LAZIM"

İlk bakışta kayyum için yeterli bir suçlama göremediğini dile getiren Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılığı beklemek durumundayız. Bizde kayyumluk denilen mesele zannediyorum olağanüstü hal (OHAL) döneminde geldi. Belediye kanunu 45. maddesine eklendi. Terörle bağlantılı suçlarla getirildi.

Casusluk dediğiniz iddia bu kapsamda değil. Madde olarak. Çünkü; terör suçlarının tayinini terörle mücadele kanunun 3 ve 4. maddelerine göre yaparız.

Eğer iddia bununla sınırlı ise elbette bahsettiğiniz kayyumluk, İçişleri Bakanlığı üzerinden gelecek başkan olarak atanacak kimseyi beklemek mümkün değil.

"İLK BAKIŞTA KAYYUM ATAMAK İÇİN YETERLİ SUÇLAMA DEĞİL"

Ama soruşturma derinliğinde biraz önce söylediğim terör suçu ve terör amacıyla işlenen suçlar varsa ki bunun biz Anayasa’ya aykırılığını söylüyoruz hep, o zaman gündeme gelebilir.

İlk bakışta sizin söylediğiniz iddia, bir kayyum ataması için yeterli bir suçlama değil. Şu da aklı karıştırmasın belediye başkanının görevden uzaklaştırılması, tutuklanması, yerine birisinin seçilmesi, eğer terör iddiası üzerinden gündeme gelirse o zaman o kuralın işletilmesi konuşulabilir.

"ŞAHSIN KENDİSİNİN TERÖR SUÇUYLA İRTİBATLI OLMASI LAZIM"

Kayyum atanması için şahsın kendisinin terör suçuyla irtibatlı olması lazım. Bunlarla alakalı yasal düzenleme çerçeveyi belirlemiş.

Yoksa genel toplamlı bir dosyada terör iddialarının geçmesi İçişleri Bakanlığı tarafından oraya başkan görevlendirilmesi için yeterli olmaz."