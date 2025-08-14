Ersan Şen: Irkçı değilim, sınırlarımızı korumalıyız

ERSAN ŞEN'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Birbirinden kaliteli içeriklerle izleyici ile buluşan Ensonhaber YouTube kanalında yeni bir program başladı.

Hukuk denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Ersan Şen, her perşembe gündemi yorumluyor.

Ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtlayan Şen'in gündemi yorumladığı programın ikinci bölümü, şimdi yayında.

Şen, son bölümde kamuoyunda tartışılan en önemli gündem maddelerine değinirken Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halini de yorumladı.

"İMAMOĞLU BU ŞARTLARDA CEZAEVİNDEN ÇIKAMAZ"

Tutuklu kişilerin en makul sürede yargılanması gerektiğini söyleyen Şen, "Tahliye edilmeyecek. Daha önce bunu konuştuk. Dediler ki 'efendim 1 aya çıkar...' Bu şartlarda zor. Ben müneccim değilim ama hukuki yaptığım okumada iddialar yöneltiliyor." dedi.

"TÜRKİYELİ TARTIŞMALARI FAYDA SAĞLAMAZ"

İmamoğlu'nun adaylığının da zor olduğunu söyleyen Şen, 'Türkiyelilik' tartışmalarına da değindi.

Şen, "Ulus devletiz biz, üniter bir yapımız var. Kimlik siyaseti yapmaya gerek yok. Kimseye illa Türk olacaksın diyor muyuz. Geçmişte sorunlar olmuş. Bunları aştık. Bu tartışmanın fayda sağlamadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"YUNAN'I ZENGİN ETMEYİN"

Son 2 yıldır Türkiye'de trend olan Yunanistan tatili konusunda da konuşan Şen, "Ben gitmiyorum, gitmeyin diyorum. Yerli malı, yurdun malı. Burada kalsın, turizm burada canlı olsun. Bunlar bize lazım. Yunan'ı zengin ediyoruz." dedi.

"GÖÇMEN POLİTİKASINDA NETİM: IRKÇI DÜŞÜNMÜYORUM"

Göçmenler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Şen, şunları söyledi:

Bulunduğun bölge kurtlar sofrası. Burada herkesin gözü sende. İstanbul'un, Anadolu'nun sahibisin. Bu coğrafyayı hayatta tutman için demografik yapıyı ayakta tutman lazım. Benim göçmen politikasındaki mesafem net. Hiç ırkçı düşünmüyorum. Etnik kökenci düşünmüyorum. Ulus devletsin, sınırlarını koruman lazım.

GÜNDEMİN EN ÇOK KONUŞULAN KONU BAŞLIKLARI

Ersan Şen, 'İnfaz Kanunu', 'DEM Parti temasını halk nasıl karşılıyor?', 'Türk-Türkiyeli tartışması', 'Ekrem İmamoğlu aday olabilir mi?', 'CHP'de milliyetçi kanat süreçten rahatsız mı?', 'Göçmen politikası', 'Arap devletleri neden Gazze'ye sessiz', 'Türkler Yunan adalarına neden gidiyor' konularında da geniş değerlendirmelerde bulundu.