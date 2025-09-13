Ersan Şen: İstanbul'da sıkıntı var, insanlar hizmet alamıyor

ERSAN ŞEN'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CHP'li belediyeler, yolsuzlukla anılmaya başladı...

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li belediye başkanları, yolsuzluktan tutuklandı.

Tutuklananların yerine geçen ve yine CHP'li olan başkanvekilleri ise İstanbul'da hizmeti unutmuş durumda.

Ensonhaber YouTube kanalında gündemi yorumlayan Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen de bu konuya değindi ve belediyelerin hizmet konusunda geride kaldığını söyledi.

Şen, şunları söyledi:

"İNSANLAR KALİTELİ HİZMET ALMIYOR"

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tutuklandı. Sen hizmete devam edeceksin. Şu anda İstanbul'da sıkıntı var. Hizmette aksamalar var. Biz bunu görüyoruz. Metrolarda, yürümeyen merdivenlerde görüyoruz. İnsanların kaliteli hizmet aldığını söyleyemezsin.

"CHP'DE CİDDİ BİR ÇEKİŞME VAR"

Hayat 7 gün 24 saat ve devam ediyor. Sen mazeret üretemezsin. Evet zorluk içinde yaşıyorsun doğru, ama benim gördüğüm böyle. Birçok arkadaş şimdi bunların konuşmanın sırası mı diyebilir.



Bana göre bunları şimdi konuşmanın sırası. Şöyle bir gerçek var bence, bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun döneminden bu tarafa geliyor. Kimse de fazla dillendiremiyor. CHP'de ciddi bir çekişme var.

"CHP'NİN İÇİNDE GRUPLAŞMA VAR"