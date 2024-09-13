Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde meydana gelen trajik olay tüm Türkiye'yi büyük üzüntüye boğdu.

Bölgede kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, köyün yakınlarındaki bir derede çuval içinde ölü olarak bulundu.

Bu üzücü gelişmenin ardından idam mevzusu tekrar gündeme geldi.

"İDAM CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINI SAVUNUYORUM"

TV100 ekranlarında yayınlanan Eşit Ağırlık programına konuk olan ünlü hukukçu Ersan Şen, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şen şöyle dedi:

"7-8 yaşında bir çocuğu eğer öldürüyorsa, onun hayatına son veriyorsa bu da yüzde 100 ispatlanmışsa ben onun idam cezasıyla cezalandırılmasını savunuyorum."