Ersan Şen: Özgür Özel'in 'Akın Gürlek' açıklaması talihsiz

Belediyelere yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturmalarının başrolü Başsavcı Akın Gürlek, tartışılmaya devam ediyor.

CHP'li belediyelere yönelik başlayan 'yolsuzluk' soruşturmaları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başsavcı Akın Gürlek'i bir kez daha hedef aldı.

"SENİN ALNINI KARIŞLAYACAĞIM"

CHP tarafından Beyoğlu'nda düzenlenen mitingde katılımcılara hitap ederek yargıyı hedef alan Özel, "Sen de şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın.

Senin alnını karışlayacağım bunu bilesin Akın Gürlek" dedi.

ERSAN ŞEN YORUMLADI

Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan yeni bölümde Özgür Özel'in sözlerini yorumladı.

"SONUÇ ALACAĞINI DÜŞÜNMESİ HATADIR"

Özel'in meseleyi sadece siyaset üzerinde ele aldığını söyleyen Ersan Şen şunları kaydetti:

Özgür Özel'in açıklaması talihsiz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Akın Gürlek'i hedef alarak doğrudan onun üzerinden siyasi polemikleri yönetmesi ve sonuç alacağını düşünmesi hatadır.



Ben bunu daha önce de söyledim. Yargı yargı görevini ifa etmeli, yasama, yürütme, muhalefet aynı şekilde.

"HİÇ GEREĞİ YOK"