Ersan Şen yorumladı: 18 yaş altına cezalarda düzenleme çözüm mü

Küçük yaşta suça karışanların oranı son dönemde artışta.

Sokaklarda çeteleşen gruplar tarafından işlenen suçların artması ve cezaların düşük kalması yeni bir tartışmanın fitilinin ateşlenmesine neden oldu.

18 yaş altında işlenen suçlara az mı ceza veriliyordu?

Son olarak Hakan Çakır cinayeti tartışmaları alevlendirdi.

Adalet Bakanlığı düğmeye bastı, yeni bir düzenlemenin geleceği açıklandı.

Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, Ensonhaber’e özel bir değerlendirme yaptı.

İşte Ersan Şen’in 18 yaş suçlara ilişkin değerlendirmesi:

Çocuklarla ilgili cezaların ve infazlarının ağırlaştırılacağı söyleniyor, sorunu çözecekse güzel ama etki tepki ise olmaz, işe yaramaz. Söz uçar yazı kalır derler kanun değişikliğine gidilsin, ama o kanun çıktı diye sorun bitmez, konu sadece kanundan ibaret olsaydı yeni bir anayasa hazırla, çıkar bir kanun her sorunu çözerdin, fakat öyle bir dünya yok. Önce sorunun kaynağını kurutmak lazım.



Okula gitmeyen çocuklarla ne yapacağımızı düşünelim, gelecek kaygısı, internet ve sosyal medyanın etkisi, kolay para kazanma ve güç sahibi olma fikrinin öne çıkması.



Cezalandırmak çözüm olsaydı, birçok ülkede ölüm cezası var hiçbir suç kalmazdı.



Ceza Hukuku yardımcı kaynaktır, sorunun asıl çözümü yolu değildir. Kırık pencere metodu vardır, suça karşı sıfır tolerans politikası uygulanmalıdır, ama tek başına bu da yeterli değildir iktisadi alanda, eğitim öğrenimde yaşanan sorunları çözmektir. Mesele, ağaç yaşken eğilir.



Sosyal hukuk devleti öne çıkmalı ve devlet asla sahayı kaybetmemeli, artan bir çocuk suçluluğu olduğu doğru ama bunu etkileyen faktörler ortadan kaldırmak asıl mesele olmalı, yoksa gün yüzü göstermeyelim en ağır şekilde cezalandıralım politikası bir yere kadar işe yarar, çünkü suça eğilimli olan yetişkinlerin ve suç örgütlerinin kullanabileceği çok kaynak var. Bu kaynağı kurutmak lazım.