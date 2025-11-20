Ersan Şen'den "CHP İmralı'ya kesinlikle gitmemeli" yorumu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM’de çalışmalarını sürdüren komisyondan önemli bir karar çıktı.

Milletvekillerinin İmralı Adası'na gidip gitmeyeceğine ilişkin bir karara varmak amacıyla Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bir oylama yapılmasına karar verildi.

ERSAN ŞEN'DEN "CHP GİTMEMELİ" YORUMU

Ensonhaber Youtube kanalında, Gazeteci Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Şen açıklamasında, "Bir terör örgütünün lideri olan kurucusu olan mahkum olduğunu, şusunu busunu burada tekrar anlatmaya gerek yok, ondan ne medet umulabilir?" diyerek şunları söyledi:

O zaman biz bu kadar şehidi niye verdik? Onlara ne söyleyeceğiz? Bu kadar Gazi'ye ne söyleyeceğiz? Şehit yakınlarına ne söyleyeceğiz? Dolayısıyla gitmemeliler.



Gitmeyen partiler olacak öyle gözüküyor, DSP'nin üyesi varsa gitmeyecek, ayrıca Yeniden Refah Partisi'nden bu açıklama geldi.



CHP İmralı’ya kesinlikle gitmemeli. Hayati hata yapar. Atatürk’ün partisi gidemez. Atatürk şimdi olsaydı ne yapardı diye düşünsünler. Atatürk isyancıların elebaşları ile görüşmedi. İstiklal mahkemelerinde yargılamalar yapıldı gereğini o gün söylediler.

CHP'NİN OYU DÜŞER Mİ?

Gazeteci Çağlar Cilara'nın, CHP'nin İmralı Adası'na gitmesi durumunda oylarının düşüp düşmeyeceğine ilişkin sorduğu soruya Ersan Şen, "Kesinlikle, göreceksiniz. Orada ulusalcı, milliyetçi kanadı bir kenara itip biz bu süreci akamete uğratmayalım diyerek giderlerse en büyük kaybeden olacaklar." şeklinde yanıt verdi.

