Ersan Şen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyasi bir mevtadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de artık bir işinin kalmadığını söyleyen Ersan Şen, "Siyasi mevtadır an itibarıyla, hiçbir karşılığı yok. CHP’de değişen bir şey yok, bu ülkede 2 haftada 3 seçim kaybettin. Yapma ya acı bu millete ya" dedi.

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Seçimlerden galip ayrılan Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini şekillendirirken Millet İttifakı'nda durum pek iç açıcı değil.

Seçim mağlubiyeti nedeniyle özellikle CHP'de yaşanan iç hesaplaşma giderek derinleşiyor.

12. seçimini de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik parti tabanından istifa çağrıları geliyor.

Taban git dedikçe kalacağım diyor

Ancak Kılıçdaroğlu, bu çağrıları dikkate almayarak her fırsatta 'devam' mesajı veriyor.

Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrılarını dikkate almayıp kendi bildiğini yapmaya devam etmesi ise CHP'de işleri daha da karıştıyor.

CHP'de hal böyleyken hukukçu Ersan Şen'den, Kılıçdaroğlu'yla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Kılıçdaroğlu siyasi mevtadır"

Sözcü TV ekranına konuk olan Şen, Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi mevta' olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun işinin bittiğini de belirten Şen, CHP'ye gönül verenlerin gerekirse yeni bir parti kurma çalışmalarına başlaması gerektiğini ifade etti.

"2 haftada 3 seçim kaybettin"

CHP'nin yeni MYK listesini de yorumlayan Şen, "MYK’yı değiştirsen ne olur. Altılı masayı sen kurdun, adayı sen belirledin. MYK’yı istediğin zaman değiştiriyorsun. Buradan bir demokrasi bekleyemezsin, çıkmaz. Türkiye’nin en önemli sorunu; gelen gitmiyor. CHP’de değişen bir şey yok, bu ülkede 2 haftada 3 seçim kaybettin." dedi.

"Acı bu millete ya, niye inatlaşıyorsun"

Ersan Şen'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: