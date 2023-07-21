Ersan Şen'den TDK'ya 'Türkiyeli' tepkisi: Adamın asabını bozmayın Ersan Şen, sözlüğe eklediği 'Türkiyeli' kelimesi ve tanımı ile tepkilerin odağı haline gelen Türk Dil Kurumu'na, "Bu milletin bir adı var, utanmıyor musunuz ya! Adamın asabını bozmayın. İşinizi gücünüzü doğru yapın" ifadeleriyle seslendi.

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Birçok sözcüğün yazılışlarını değiştiren Türk Dil Kurumu (TDK), sözlüğe yeni eklediği 'Türkiyeli' tanımı ile nabızları yükseltti.

'Türkiyeli' kelimesininin tanımı için, "Türkiye'de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse" notu düşüldü.

Tepkiler sonrasında kaldırıldı

Kelimenin sözlüğe eklenmesi yetmezmiş gibi bir de uygun görülen tanım vatandaşları oldukça öfkelendirdi.

Sosyal mecralarda giderek artan tepkiler sonrasında TDK, 'Türkiyeli' tanımını sözlükten kaldırdı.

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Soruşturma başlatıldı

TDK tarafından 2023'te yayıma sunulan Türkçe Sözlük'ün hazırlanma, güncellenme ve yayımlanma sürecinde kurumun mevcut yönetiminin yer almadığı, bu nedenle basında ve sosyal medyada çıkan eleştirilerin dikkate alınarak inceleme başlatıldığı, gelişmeler hakkında en kısa zamanda açıklama yapılacağı aktarıldı.

Ersan Şen: Adamın asabını bozmayın

Ceza hukukçusu Ersan Şen de Sözcü TV yayınında yaşananlara tepki gösterdi.

Milliyetçi partileri tepki göstermeye çağıran Ersan Şen, "Bunun şakası yok. Bunun bedelini kim yaptıysa ödeyecek. Koskoca Türk Dil Kurumu, birdenbire 'Türkiyeli' diye garip, ucube, acayip, ne olduğu bilinmeyen... Sen utanıyor musun 'Türk' kelimesini kullanmaktan? Ne oluyorsunuz ya, neyin peşindesiniz kardeşim? 2019'dan bu yana güncelleme çalışması yapıyorsun da çıkardığın sonuç bu mu? Kimi memnun etmeye çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Şen, konuşmasının devamında şunları söyledi: