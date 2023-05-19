Ersan Şen'in muhalefet kızgınlığı: Ülkenin seçimini çalmışlar, hadi ispat et 14 Mayıs seçimleri sonrası Ersan Şen'in muhalefete olan kızgınlığı devam ediyor. Sözcü TV'de konuşan Şen, Millet İttifakı'nı eleştirip, "Aralarında bir ittifak yok ne ittifakı? Birisi almış vekillerle tanıtım yapıyor. Birisi küsmüş gitmiş ne yaptığı belli değil" dedi.

14 Mayıs seçimleri geride kaldı ancak muhalefet kesimi aldığı yenilgiyi geride bırakamadı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilgi sonrası seçimden çekilmeyeceğini göstererek bu defa da milliyetçilerden oy almaya çalışıyor.

Seçim günü ise "Öndeyiz" açıklamalarıyla kendi seçmenini de büyük bir yanılgıya düşürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu ve seçim geçmesine rağmen bir türlü istenileni veremeyen Millet İttifakı'na bir eleştiri de Ersan Şen'den geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış aday olduğunu söyleyen Şen, eleştirilerini bu defa Millet İtifakı'nda bulunan liderler için yaptı.

Kılıçdaroğlu ve HDP ilişkisini eleştirdi

İlker Koç'un sunduğu, Araştırmacı-Yazar Sevda Türküsev'in stüdyo konuğu olduğu Ensonhaber 'Gündem Özel' yayınına bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'nin HDP'den destek almasını eleştirmiş ve seçimlerdeki oy farkını bu duruma bağlayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Görünen köy kılavuz istemez. Baktığınız zaman bu seçimdeki tüm sürece, birincisi aday hatasıyla, ikincisiyle HDP ile yakın durdun, algı öyle oluştu, bu algıyı kıramadın. Vatandaş da dedi ki, ‘Aç kalırım vatansız kalmam.’ Bu konularda yeterli etkinliği elde edemedin."

Eleştirileri devam ediyor

Bu defa Sözcü TV'ye konuşan Ersan Şen;

"Aralarında bir ittifak yok ne ittifakı? Birisi almış vekillerle tanıtım yapıyor. Birisi küsmüş gitmiş ne yaptığı belli değil."

Suçladınız YSK'yı. Ulan burası Muz Cumhuriyeti mi? Efendim ülkenin seçimini çalmışlar. Hadi ispat et." dedi.