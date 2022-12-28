Ersin Tatar: KKTC, Türk dünyasının bir parçası

KKTC Lideri, "Doğu Akdeniz'de bir Türk devletiyiz" dedi. Tatar, ülke olarak siyasi zeminlerinin güçlendiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin dünyadaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu'na katıldı.

Tatar, KKTC'nin Türkiye'ye yalnızca 40 mil uzakta olduğunu; iletişim çağında ziyaretler, ticari ilişkiler ve kültürel faaliyetlerle iki ülkenin çok yakınlaştığını dile getirdi.

"Türk dünyasının parçasıyız"

Türk dünyası ile KKTC arasındaki bağa işaret eden Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti ve Türk dünyasının bir parçası." dedi.

Tatar, ülkesine yönelik ambargolar ve haksızlıklar devam etse de KKTC'nin devlet olarak tanınması konusunun zaman içerisinde sağlanabileceğini belirtti.

"100 farklı ülkeyle ticaret yapıyoruz"

144 farklı ülkeden öğrencinin KKTC'de eğitim gördüğünü ifade eden Tatar, 100 farklı ülkeyle ticaret yaptıklarına ve bir o kadar ülkeden turisti ağırladıklarını dile getirdi.

KKTC'nin içinde bulunduğu koşullarda Türkiye ile ilişkilerinin geliştiğini aktaran Tatar, TOBB ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) arasında yakın ilişkiler olmasının bir umut kaynağı olduğunun altını çizdi.

Erdoğan'ın KKTC'ye uygulanan ambargonun sonlandırılması çağrısı

Tatar, KKTC'de yeni bir siyaset yürüttüklerini vurgulayarak bu kapsamda egemen, eşit ve iki devletin işbirliğinde bir anlaşma olabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesilede KKTC'ye desteğinin sürdüğünü ifade eden Tatar, 20 Eylül 2022'de New York'taki toplantıda Erdoğan'ın KKTC'ye uygulanan ambargo ve tecrit gibi engellemelerin sonlandırılmasına dair çağrısına değindi.

KKTC'nin siyasi zemini güçleniyor

Tatar, Erdoğan'ın KKTC'nin devlet olarak tanınma zamanının geldiğine dair ifadelerini hatırlatarak bunun uluslararası toplumda yankı bulduğunu belirtti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci statüsüyle üye olduğunu kaydeden Tatar, aşama aşama KKTC'nin siyasi zemininin güçlendiği ifade etti.

KKTC'nin ekonomik gelişimi

Tatar, ekonominin geliştirilmesine dair şunları kaydetti:

"Siyasi zemin üzerinde ekonomik faaliyetler sürdürülebilir hale getirilmelidir. O yüzden daha fazla işbirliği gerekiyor. Başta turizm, öğrenci akışı, tarımsal faaliyetler, hizmet sektörü, yeni organize sanayi bölgeleriyle sanayi alanında üretim yetkinliğimizi ve kapasitemizi artırmamız gerekiyor.

Bilişim alanında çeşitli farklı gelişmelerle üniversitelerde ve onlara bağlı teknopark gibi bölgelerde yazılım gibi teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar yapılmalı. Bütün bunlar bizim potansiyel gücümüz."

"Kıbrıs'ın milli davasına katkı sağlayacak"

Tecrübe, imkanlar ve finansmana erişim noktasında Türkiye'nin KKTC'ye desteğinden bahseden Tatar, iki ülke arasındaki bağın güçlendirilmesi noktasında iş insanlarının iş birliği yapması ve ortaklık kurması gerektiğini söyledi.

Tatar, siyasi zemin üzerine inşa edilecek ekonomik gelişmelerin Kıbrıs'ın milli davasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

"AB ile ilişkilerde diyaloğa ve iletişime açığız"

Tatar, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde diyaloğa açık olduklarını ifade ederek "AB ile ilişkilerde diyaloğa ve iletişime açığız ancak bunun devam etmesi için KKTC'nin egemenliğinin kabul edilmesi gerek." diye konuştu.

KKTC'nin ticaretinin önemli bir bölümünün Türkiye'den, özellikle Mersin Limanı üzerinden gerçekleştiğini belirten Tatar, "KKTC'de Türk Lirası kullanılıyor ancak zaman zaman faizlerden dolayı sıkıntılar yaşanabiliyor. Türkiye'de verilen imkanların KKTC'ye de yansıtılması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası'yla ticaret

AA'nın haberine göre, Tatar, Türkiye ile Türk Lirası'yla ticaretin geliştirilmesi yönünde maliye bakanlığı döneminde girişimlerde bulunduğunu anımsatarak "Türk Lirası'yla ticaret yapılmasına dair 6 Aralık'ta karar alındı ancak sürecin değerlendirilmesi ve kabul görmesi zaman alabilir." diye konuştu.

Toplantıda Tatar'ın yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Türk Tarafı Eş-Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu, KTTO Başkanı Turgay Deniz, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret Odası KKTC Tarafı Eş-Başkanı Omaç Cin ve EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de konuşma yaptı.